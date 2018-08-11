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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Що означає стягування російських військ на Донбас

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Росія стягує до кордону з Україною війська
Росія стягує до кордону з Україною війська / Фото з відкритих джерел

Перекидання Росією військ до кордону з Україною – ще не підготовка до війни. Для цього потрібні певні передумови, яких наразі немає.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За словами військового, стягування російських військ до російсько-українського кордону може бути посиленням угруповання на західних кордонах РФ. З 2015 року Путін формує восьму польову армію, яка де-факто розташована на території України. Але рано говорити про те, що Путін може почати масштабний наступ.

Перша ознака підготовки до війни: мобілізаційний ресурс. Коли десятки тисяч солдатів сидітимуть на полігонах і тренуватимуться, тоді ми розумітимемо, що йде накопичення людського ресурсу. Тому що будь-які наступальні дії – втрати, які треба заповнювати. Інакше втрачається боєздатність,
– зауважує Олег Жданов.

По-друге, наголошує експерт, треба накопичувати паливо, боєприпаси, продовольство, форму, медицину біля кордонів. Тому що під час бойових дій все витрачається дуже швидко. Плюс для масштабного наступу треба частково економіку переводити на військові рейки. Поки всього цього не спостерігається.

Путін робить з себе миротворця. Крім того, двічі в одну річку ввійти не можна. Якщо Путін вирішить наступати, то вже не буде так званих "зелених чоловічків", а все відбуватиметься під російським триколором. В такому випадку – це війна на європейському континенті – перша після Другої світової. А цього Путіну не пробачить навіть його улюблениця Меркель,
– переконаний Олег Жданов.

На його переконання, з політичної, економічної і фінансової точки зору Путін на такий крок не піде. Але, звичайно, готовим треба бути завжди.

Нагадаємо, за повідомленням екс-голови Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, Російська Федерація посилює військові частини та стягує на Донбас важке озброєння, аби посилити власні позиції на кордоні з окупованими територіями ОРДЛО.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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