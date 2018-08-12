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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В зоне ООС на Донбассе задержали "туриста" из России, который снимал позиции военных

475 Читати новину українською
На Донбассе поймали предполагаемого российского шпиона
На Донбассе поймали предполагаемого российского шпиона / Пресс-центр ООС

В субботу, 11 августа, на Донбассе украинские военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил задержали мужчину, который снимал на видео позиции на свой мобильный телефон. Задержанным оказался гражданин России.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Задержанный мужчина убеждал военных, что прибыл путешествовать по Украине.

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Военнослужащих заинтересовал тот факт, что "турист" прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных сил Украины, которые он снимал и тщательно хранил у себя на мобильном телефоне,
– говорится в сообщении.

"Сейчас его культурные вкусы" изучают эксперты соответствующих органов, которые специализируются на изучении именно таких неординарных личностей", – добавили в пресс-центе ООС.

Там также призвали неравнодушных в дальнейшем оказывать посильную помощь ВСУ: "Ваша информация ценна для Объединенных сил".

 

Теги: Новости Украины Новости России Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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