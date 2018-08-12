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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 34 обстріли та поранили українського бійця

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Яка ситуація на Донбасі
Яка ситуація на Донбасі / Ілюстративне фото

Протягом 11 серпня на Донбасі у зоні проведення Операції Об’єднаних сил проросійські бойовики 34 рази обстріляли позиції українських військових, у тому числі 4 рази – із важкого озброєння, забороненого мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець зазнав поранення. Водночас, за даними розвідки, на Донбасі ліквідовано 1 проросійського бойовика та ще 2 поранено.

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В ООС уточнили, що російські окупаційні сили вели прицільні обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами.

Під ворожі обстріли потрапили українські оборонці Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Новоолександрівки, Світлодарська, Новгородського, Новотроїцького, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гранітного, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Окрім того, проросійські бойовики обстріляли з мінометів калібром 82 міліметри позиції українських військових біля Лебединського, із ствольної артилерії калібром 122 міліметри – українських оборонців Гнутового та Кримського.

Щодо ситуації на Донбасі 12 серпня, то російські окупаційні сили вже встигли 2 рази обстріляти позиції сил ООС у районах Водяного та Гнутового з мінометів калібром 120 та 82 міліметрів. Втрат серед українських бійців немає.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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