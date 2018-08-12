Количество и калибр обстрелов увеличивается, – журналист о ситуации на фронте

На восточных рубежах враг продолжает обстреливать позиции украинской армии. Стреляют от Станицы Луганской и до моря, то есть – по всей линии фронта. За сутки таких обстрелов минимум полсотни, причем речь идет лишь о том, что фиксируется.

Об этом прозповив в прямом эфире журналист 24 канала Алексей Годзенко.

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По его словам, военнослужащие ВСУ несколько дней назад на КПВВ Майорское подверглись удару противотанковой управляемой ракеты, а в районе Зайцевого враг применяет постоянно крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, минометы.

Кроме количества обстрелов увеличиваются и калибры. Даже сейчас, когда мы находились на позициях ВСУ, слышали, как враг работает по соседним позициям из минометов. Бойцы говорят, что это не единичные случаи, и последние дни они практически каждый день слышат вражескую артиллерию,

– рассказал Годзенко.

И добавил, что ответить на артиллерийский огонь пока что украинская армия не может из соглашения о перемирии, которое фактически не действует. Но в случаях, когда враг подходит диверсионными группами или начинает стрелять из стрелкового оружия – все командиры дают добро на адекватный ответ.

Напомним, в течение 11 августа на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции украинских военных, в том числе 4 раза – из тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями.