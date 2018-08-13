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Українці з прихованими паспортами Росії намагалися проникнути в район проведення ООС

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Чотири українці з паспортами Росії намагалися проникнути в район проведення ООС
Чотири українці з паспортами Росії намагалися проникнути в район проведення ООС / Фото прес-служби ООС

Правоохоронці Операції Об’єднаних сил викрили чотирьох громадян України, які намагались проникнути до району проведення ООС. При цьому українці мали при собі ретельно приховані паспорти громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Операції Об’єднаних сил.

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Зловмисників викрили наприкінці липня 2018 року співробітники військової контррозвідки СБ України у взаємодії з представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил.

"Чотири громадяни України намагались проникнути до району проведення операції Об’єднаних сил, маючи при собі ретельно приховані паспорти громадян Російської Федерації. При цьому, у одного з них документи оформлені на різні ім’я та прізвища", – йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що троє громадян України, уродженці Донецької області, тривалий час перебуваючи на території Росії, у 2014 та 2015 роках добровільно отримали паспорти громадян Росії та приховували даний факт.

Інший "земляк" у 2010 році, під час отримання громадянства України, змінив прізвище та ім’я, а також написав зобов’язання щодо відмови від громадянства Російської Федерації протягом 2 років. Проте взятого на себе зобов’язання не виконав,
– додали у ООС.

Правоохоронці не виключають, що вказані особи можливо були направлені на мирну територію України кураторами із сусідньої держави для організації та проведення акцій спрямованих на дестабілізацію ситуації напередодні святкових заходів з нагоди Дня незалежності України.

За фактами виявлених порушень чинного законодавства України, зокрема ст. 4 Конституції України та ст.2 Закону України "Про громадянство України", Державна міграційна служба України за матеріалами військової контррозвідки СБ України ініціювала перед адміністрацією Президента України розгляд питання щодо позбавлення порушників громадянства України.


Чотири українці з паспортами Росії намагалися поникнути до району проведення ООС


Чотири українці з паспортами Росії намагалися поникнути до району проведення ООС

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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