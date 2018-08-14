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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Россия перебросила на Донбасс новое тяжелое вооружение

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ОБСЕ обнаружили на Донбассе новое оружие от России
ОБСЕ обнаружили на Донбассе новое оружие от России / Фото из открытых источников

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала поставку нового тяжелого вооружения из Российской Федерации на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

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Логическим завершением обнародованных фактов недавнего направления на оккупированную территорию колонн военных грузовиков и другой техники с территории РФ стало сообщение об обнаружении на оккупированных территориях новых тяжелых вооружений и боеприпасов к ним. Так, в отчетах СММ ОБСЕ за 11 и 12 августа сообщается о развертывании в районе населенного пункта Хрустальный: прицепных орудий "Гиацинт-Б" калибром 152 мм – 18 единиц; прицепных гаубиц "Мста-Б" калибром 152 мм – 10 единиц; - РСЗО БМ-21 "Град" – 6 единиц; подвижного разведывательного пункта ПРП-4 "Нард" – 1 единица, которая находится исключительно на вооружении вооруженных сил России,
– говорится в сообщении.

Кроме того, представители СММ ОБСЕ выявили 775 ящиков со снарядами для ствольной артиллерии и 118 ящиков со снарядами для РСЗО БМ-21 "Град".

Также, беспилотник миссии на оккупированной территории Донецкой области обнаружил 18 единиц прицепных гаубиц Д-30 калибром 122 мм, 6 прицепных гаубиц "Мста-Б" калибром 152 мм, 7 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибром 122 мм, а на оккупированной территории Луганской области 4 единиц РСЗО БМ-21 "Град".

"На оккупированных территориях Донецкой области вооруженные формирования России в течение 11-12 августа шесть раз не допустили патрули СММ ОБСЕ к районам хранения и развертывания средств огневого поражения, в том числе: Заиченко (два раза), Пикузы, Новоазовск, Саханка и Безымянное. С учетом недопущения патрулей СММ ОБСЕ к местам хранения нетрудно представить количество запрещенных минскими договоренностями средств огневого поражения, которые, вероятно, сосредоточены в этих районах", – добавили в штабе.

В ОБСЕ подчеркнули, что систематическое пополнение вооружения, боеприпасов, материально-технических средств вооруженных формирований России на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей свидетельствует о непосредственном участии России в оккупации Украины.

 

Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия ОБСЕ Оружие Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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