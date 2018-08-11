Волкер прокоментував відео ОБСЄ, як колони російських вантажівок в'їжджають на Донбас
Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, а також блокує там ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ.
Таким чином спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував відео, яке напередодні оприлюднила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, передає Радіо Свобода.
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Як раніше повідомляв 24 канал, ОБСЄ оприлюднило відео, на якому видно, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.
Це ще один шлях, яким Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, незважаючи на міжнародні зусилля, спрямовані на встановлення миру в Україні,
– написав Волкер у Twitter.
Також Волкер додав, що РФ блокує ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ в цих районах.
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