Волкер прокоментував відео ОБСЄ, як колони російських вантажівок в'їжджають на Донбас

Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, а також блокує там ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ.

Таким чином спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував відео, яке напередодні оприлюднила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, передає Радіо Свобода.

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Як раніше повідомляв 24 канал, ОБСЄ оприлюднило відео, на якому видно, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.

Це ще один шлях, яким Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, незважаючи на міжнародні зусилля, спрямовані на встановлення миру в Україні,

– написав Волкер у Twitter.

This is yet another way that Russia deliberately prolongs the conflict and sustains the fighting in eastern Ukraine despite international efforts to bring #Peace4Ukraine. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 серпня 2018 р.

Також Волкер додав, що РФ блокує ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ в цих районах.