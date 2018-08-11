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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Волкер прокоментував відео ОБСЄ, як колони російських вантажівок в'їжджають на Донбас

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Курт Волкер
Курт Волкер / vesti.lv

Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, а також блокує там ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ.

Таким чином спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував відео, яке напередодні оприлюднила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, передає Радіо Свобода

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Як раніше повідомляв 24 канал, ОБСЄ оприлюднило відео, на якому видно, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.

Це ще один шлях, яким Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, незважаючи на міжнародні зусилля, спрямовані на встановлення миру в Україні,
– написав Волкер у Twitter.

Також Волкер додав, що РФ блокує ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ в цих районах.

 

Теги: Новини політики Новини України Курт Волкер Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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