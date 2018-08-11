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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Волкер прокомментировал видео ОБСЕ, как колонны российских грузовиков въезжают на Донбасс

413 Читати новину українською
Курт Волкер
Курт Волкер / vesti.lv

Россия умышленно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, а также блокирует там эффективный мониторинг границ и препятствует работе ОБСЕ.

Таким образом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал видео, которое накануне опубликовала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, передает Радио Свобода.

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Как ранее сообщал 24 канал, ОБСЕ обнародовало видео, на котором видно, как колонны грузовиков ночью въезжают на территорию восточной Украины со стороны России и выезжают из Украины в месте, где отсутствуют погранично-пропускные пункты.

Это еще один путь, которым Россия умышленно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на установление мира в Украине,
– написал Волкер в Twitter.

Также Волкер добавил, что РФ блокирует эффективный мониторинг границ и препятствует работе ОБСЕ в этих районах.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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