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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Волкер розповів, як Захід здивував Путіна

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Курт Волкер
Курт Волкер / "Делфі"

Реакція країн Заходу на зазіхання Росії на східні території України стала неочікуваною для Кремля.

Таку думку висловив спеціальний представник Держдепу США з питань України, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, президент Росії Володимир Путін очікував, що реакція заходу на його дії в Україні буде незначною.

"У випадку з Кримом він правий – не було значної реакції. Були певні санкції, але в них не було багато сили. Тільки коли російська окупація торкнулась східної України – Захід пішов далі і почав діяти. Змінилось і ставлення багатьох країн західної Європи до Росії", – роз’яснив Волкер.

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Спецпредставник вважає, що країни Заходу зрозуміли, що не можуть більше ігнорувати російську агресію і мають протидіяти їй.

На його думку, Росія починає розуміти, що не можна бути імперією і мати гарні стосунки з сусідами одночасно.

Якщо Росія окуповує українську територію та анексує Крим, то ми маємо говорити: "Ні, це не працює, у вас нічого не вийде успішно. Результатом будуть санкції, ізоляція з боку США та Європейського Союзу. Це вплине на російські інтереси. Ви просто не можете продовжувати цього робити,
– сказав Волкер.

Він додав, що наступним кроком після таких заяв, має стати пошук рішення, як Росія може прийти до миру та розуміння з незалежною Україною.

Теги: Новини політики Новини України Курт Волкер Україна – Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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