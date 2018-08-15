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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Когда с России снимут санкции: объяснение Волкера

97 Читати новину українською
Курт Волкер
Курт Волкер / ru.delfi.lt

Говорить об отмене санкций против России можно будет только после ее согласия на имплементацию Минских соглашений.

Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью одному из телеканалов, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Мы хотим показать России, что ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила с предложением по улучшению ситуации, для достижения мира. А до этого мы не раз будем применять такие санкции к России, пока она не начнет сотрудничать для поиска решения", – сказал Волкер.

По его словам, санкции уже имеют эффект, хотя пока что не изменили фундаментально политики России относительно Крыма и Донбасса.

"Но я знаю, что они оказывают давление, и есть пожелания с российской стороны, чтобы эти санкции как-то снять", – добавил спецпредставитель.

Напомним, 15 августа, пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Ноерт за явила, Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои войска из Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Новости России Новости США Минские договоренности Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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