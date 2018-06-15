Чому перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися: версія політолога

Можлива "відставка" Суркова – інформаційна операція Росії, яка була розрахована на американців. Вихід Суркова з перемовного процесу з Волкером нівелював би всі попередні домовленості між США і РФ. І Росія досягла своєї мети.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов, коментуючи перепризначення Суркова помічником Путіна.

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За його словами, розрахунок був на паузу в переговорах у форматі Волкер-Сурков щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. І це було не на користь Волкера і американського плану модальності введення миротворців.

Фейками про відставку Суркова Росія перехопила ініціативу в США, які не розуміють подальшої тактики перемовин щодо вирішення конфлікту на Донбасі. І американці були змушені прийняти ці правила гри. Тепер Росія заявила, що чекає від США письмових пояснень щодо її пропозиції по миротворцях, яку РФ висунула в Радбезі ООН,

– вважає Снєгирьов.

Крім того, зазначає він, глава МЗС РФ Лавров заявив, що треба дотримуватися "формули Штайнмайєра" (президент Німеччини – "24") про "необхідність фіксації порядку набуття чинності закону про особливий статус Донбасу. Далі заява Путіна, що Росія і надалі підтримуватиме ОРДЛО.

Експерт при цьому відзначає, що перепризначення Суркова куратором ОРДЛО і відповідального за співпрацю з Абхазією та Південною Осетією свідчить про те, що до його думок прислухаються.

"Сурков – ініціатор сценарію самоізоляції Росії – зміни і зовнішньополітичних і внутрішніх векторів великої країни. Якщо російське керівництво пішло на реалізацію цієї програми, то це підтверджує, що Сурков – один з керманичів Росії", – говорить фахівець.

При цьому, на його думку, поки складно говорити, коли можуть відновитися переговори Волкера і Суркова. Росія тягнутиме паузу до останнього і вимагатиме від американців бачення проблематики по миротворцях.

Якщо Кремль не почує чіткої відповіді США по миротворцях, це дозволить Росії і далі маневрувати. За умови, що США відповідає, Росія залишає за собою право на оскарження. Якщо Вашингтон промовчить, то Москва заявлятиме, що її план миротворців – єдиний і продавлювати його через Радбез ООН. США стоять перед питанням, як з цього вийти, а Росія тягне паузу,

– наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, Путін підписав указ про перепризначення Суркова своїм помічником. Раніше росЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що після інавгурації Путіна 7 травня він може усунути Владислава Суркова з переговорів з помічником державного секретаря США Куртом Волкером. Водночас колишній помічник глави Пентагону Майкл Карпентер заявив, що помічник Путіна Владислав Сурков, який був делегований на переговори із Волкером щодо українського питання, цей процес просто імітував.