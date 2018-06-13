Сенсу в миротворчій місії немає, – експерт

На Донбасі не громадянська війна, а збройна агресія Росії, яка окупувала частину територій України. Тому сенсу в миротворчій місії особливого немає.

Таку думку 24 каналу озвучив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Якби в Україні справді була громадянська війна, то був би сенс у миротворчій місії, яка б розвела конфліктуючі сторони. А в нас збройна агресія Росії, то кого від кого розводитимуть миротворці?

– наголошує дипломат?

До того ж, відзначає експерт, Росія є постійним членом Радбезу ООН. І без її відома не буде сформований мандат на саму місію, не кажучи вже про її етнічний і політичний склад.

"Щоб припиналася війна, потрібно, аби начальник генштабу збройних сил РФ вивів з Донбасу особовий склад, техніку. І війна закінчиться за кілька днів. Питання з проросійськими угрупуваннями чи кримінальними елементами, які перебувають на службі в РФ, буде вирішено українською поліцейською місією. І буде порядок", – підкреслив Олександр Хара.

Нагадаємо, 11 червня в Берліні "нормандська четвірка" обговорила питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та звільнення українських політичних в'язнів, яких утримують в РФ і формат миротворчої місії.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".