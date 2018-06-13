Окупованих територій стало на три населених пункти менше

Кабінет міністрів України виключив населені пункти Гладосове, Травневе (Донецька обл.) і Новоолександрівці (Луганська обл.) з переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Дані населені пункти (Гладосове і Травневе, Донецька обл., Новоолександрівка, Луганська обл.) Внесені до переліку розташованих на лінії зіткнення.Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду у середу, 13 червня.



Нова карта окупованих територій

Упродовж минулої доби, 12 червня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил була контрольованою, інтенсивність боїв залишалась на попередньому рівні. Російсько-окупаційні війська 32 рази вдавалися до прицільного вогню по українських позиціях, в тому числі 9 разів застосовували міномети калібрів 120- та 82 міліметри.