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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Оккупированных территорий стало на три населенных пункта меньше

212 Читати новину українською
Операция объединенных сил
Операция объединенных сил / "Слово и дело"

Кабинет министров Украины исключил населенные пункты Гладосово, Майское (Донецкая обл.) и Новоалександровцы (Луганская обл.) из перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Данные населенные пункты (Гладосово и Майское, Донецкая обл., Новоалександровка, Луганская обл.) внесены в перечень расположенных на линии соприкосновения.Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 13 июня.

Новая карта оккупированных территорий

На протяжении прошлых суток, 12 июня, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил была контролируемой, интенсивность боев оставалась на прежнем уровне. Российско-оккупационные войска 32 раза прибегали к прицельному огню по украинским позициям, в том числе 9 раз применяли минометы калибров 120 и 82 миллиметра.

Теги: Новости политики Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Кабинет Министров Украины Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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