У прес-центрі ООС оприлюднили найгарячіші точки на Донбасі минулої доби

Упродовж минулої доби, 12 червня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил була контрольованою, інтенсивність боїв залишалась на попередньому рівні.

Як повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook, російсько-окупаційні війська 32 рази вдавалися до прицільного вогню по українських позиціях, в тому числі 9 разів застосовували міномети калібрів 120- та 82 міліметри.

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"З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення вогневих точок ворога, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції", – підкреслюють українські військові.

Так, найактивніші бойові дії тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині, а також на Горлівському напрямку в районі населеного пункту Луганське.

Крім того, ворог активізувався на Донецькому напрямку поблизу Новотроїцького. Не припиняються бої на Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське.

Зауважимо, що внаслідок бойових дій минулої доби 1 український військовослужбовець загинув. Щоправда, в трат зазнали і проросійські найманці – за даними розвідки, було знищено бойову броньовану машину противника та загалом за добу 5 окупантів ліквідовано та 4 поранено.

Упродовж ночі 13 червня, ворог 7 разів порушував режим тиші з них 3 рази застосовував озброєння заборонене мінськими домовленостями поблизу населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка. Під час бою було поранено двох наших військовослужбовців. Всі спроби противника просунутися в глибину нашої оборони залишалися нереалізованими,

– додають у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, станом на 18:00 12 червня бойовики на Донбасі 11 разів порушували режим припинення вогню, з яких 4 рази із важкого озброєння.