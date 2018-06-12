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Муженко визначив головне завдання ООС на Донбасі

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Муженко назвав головне завдання ООС на Донбасі
Муженко назвав головне завдання ООС на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Головним завданням для Операції Об’єднаних сил є повний контроль над ситуацією в регіоні та адекватне реагування на провокації з боку російських окупантів.

Про це заявив начальник Генерального штабу  Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко під час робочої поїздки в зону відповідальності Об’єднаних сил, повідомляє управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

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"Головне завдання, яке визначив Головнокомандувач ЗС України для командувань угруповань, бригад і військових частин, – це повний контроль над ситуацією в зоні відповідальності та адекватне реагування на будь-які провокації з боку російсько-окупаційних військ", – розповів Муженко.

Зазначається також, що під керівництвом Муженка було проведено нараду з керівним складом угруповань, бригад і військових частин.

Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Віктор Муженко Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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