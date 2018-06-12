Муженко определил главную задачу ООС на Донбассе

Главной задачей для Операции объединенных сил есть полный контроль над ситуацией в регионе и адекватное реагирование на провокации со стороны российских оккупантов.

Об этом заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко во время рабочей поездки в зону ответственности Объединенных сил, сообщает управление связей с общественностью ВСУ.

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"Главная задача, которую определил Главнокомандующий ВС Украины для командований группировок, бригад и воинских частей, – это полный контроль над ситуацией в зоне ответственности и адекватное реагирование на любые провокации со стороны российско-оккупационных войск", – рассказал Муженко.

Отмечается также, что под руководством Муженко было проведено совещание с руководящим составом группировок, бригад и воинских частей.