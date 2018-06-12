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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Донбасі загинув український військовослужбовець, – штаб ООС

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На Донбасі загинув український військовослужбовець
На Донбасі загинув український військовослужбовець / Ілюстративне фото

Упродовж поточної доби, 12 червня, російсько-окупаційні війська 11 разів порушували режим припинення вогню, з яких 4 рази із важкого озброєння. У результаті ведення бойових дій поточної доби один український військовослужбовець загинув.

Про це повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил.

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"Ворог вдавався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське, Новотроїцьке та Водяне, де відкривав вогонь зі 120 та 82-мм мінометів. Активна оборона підрозділів об’єднаних сил тривала поблизу Мар’їнки, Троїцького, Гнутового та Водяного, де противник використовував стрілецьку зброю та гранатомети. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь з дозволеного Мінськими домовленостями озброєння", – зазначають у штабі.

Також вогонь снайпера був зафіксований в районі Ломакино, що на Маріупольському напрямку.

У результаті ведення бойових дій поточної доби один український військовослужбовець загинув. Втрати противника уточнюються.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Втрати Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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