На Донбассе погиб украинский военнослужащий, – штаб ООС

В течение текущих суток, 12 июня, российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 4 раза из тяжелого вооружения. В результате ведения боевых действий текущих суток один украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщают в штабе Операции Объединенных сил.

Читайте также: Волонтер обнародовал фото позиции боевиков, которая уже "ждет своего звездного времени"

"Враг прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское, Новотроицкое и Водяное, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов. Активная оборона подразделений объединенных сил продолжалась вблизи Марьинки, Троицкого, Гнутового и Водяного, где противник использовал стрелковое оружие и гранатометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ из разрешенного Минскими договоренностями вооружения", – отмечают в штабе.

Также огонь снайпера был зафиксирован в районе Ломакино, что на Мариупольском направлении.

В результате ведения боевых действий за текущие сутки один украинский военнослужащий погиб. Потери противника уточняются.