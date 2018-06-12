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На Донбассе погиб украинский военнослужащий, – штаб ООС

29 Читати новину українською
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий / Иллюстративное фото

В течение текущих суток, 12 июня, российско-оккупационные войска 11 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 4 раза из тяжелого вооружения. В результате ведения боевых действий текущих суток один украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщают в штабе Операции Объединенных сил.

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"Враг прибегал к провокациям в районах населенных пунктов Новотошковское, Новотроицкое и Водяное, где открывал огонь из 120 и 82-мм минометов. Активная оборона подразделений объединенных сил продолжалась вблизи Марьинки, Троицкого, Гнутового и Водяного, где противник использовал стрелковое оружие и гранатометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ из разрешенного Минскими договоренностями вооружения", – отмечают в штабе.

Также огонь снайпера был зафиксирован в районе Ломакино, что на Мариупольском направлении.

В результате ведения боевых действий за текущие сутки один украинский военнослужащий погиб. Потери противника уточняются.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Потери
Источник: 24 Канал
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