Волонтер опубликовал фото позиции боевиков, которая уже "ждет своего звездного времени"

Украинский волонтер Юрий Мисягин показал одну из позиций российских оккупационных войск на Светлодарской дуге, которая может стать следующей целью наших военных.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Сепарский курятник на Светлодарской дуге. Ждет своего звездного часа, пока украинский ПТУР в гости не прилетит", – подписал волонтер.

К слову, недавно украинские волонтеры опубликовали в сети смешное фото украинских военных, которые якобы ждут на Донбассе наступления пророссийских боевиков. На снимке защитники Украины улыбаются и без спешки потребляют пищу.