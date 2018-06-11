Волонтер оприлюднив фото позиції бойовиків, яка вже "чекає свого зіркового часу"

Український волонтер Юрій Мисягін показав одну з позицій російських окупаційних військ на Світлодарській дузі, яка може стати наступною ціллю наших військових.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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"Сепарський курятник на Світлодарській дузі. Чекає свого зіркового часу, поки український ПТКР у гості не прилетить", – підписав волонтер.

До слова, нещодавно українські волонтери опублікували у мережі кумедне фото українських військових, які нібито чекають на Донбасі наступу проросійських бойовиків. На знімку захисники України усміхаються та без поспіху споживають їжу.