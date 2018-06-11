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Волонтери показали кумедне фото з українськими військовими, які чекають наступу бойовиків

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Українські військові на Донбасі
Українські військові на Донбасі / Ілюстративне фото

Українські волонтери опублікували у мережі кумедне фото українських військових, які нібито чекають на Донбасі наступу проросійських бойовиків. На знімку захисники України усміхаються та без поспіху споживають їжу.

Відповідне фото опубліковане на Facebook-сторінці фонду "Повернись живим".

"Так виглядають наші хлопці, коли їм кажуть, що бойовики готуються до наступу. На Світлодарській дузі гаряче вже не перший рік, проте захисники України не втрачають гарного настрою і почуття гумору – кажуть, без останнього на війні взагалі нікуди", – мовиться у дописі волонтерів.

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Теги: Новини України Війна на Донбасі Волонтери Світлодарська дуга
Джерело: 24 канал
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