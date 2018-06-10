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Волонтер розповів про новий успіх українських бійців на Донбасі

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Українські військові просунулися вперед на окупованому Донбасі
Українські військові просунулися вперед на окупованому Донбасі / Фото з відкритих джерел

Так звана третя сила на окупованих територіях Донбасу просунулася ще на один кілометр і закріпилася на нових позиціях.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Fаcebook.

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"Третій день поспіль сепари криють позиції 53-ї бригади в районі селища Новотошківка. Жорстко все. По нам працюють міномети 82-ті та 120-ті, арта 122-го калібру і противник підтягнув танки. "Джавеліни" б звичайно зараз не завадили, але 53-та поки обходиться без них", – розповів він..

За словами волонтера, обстановка на Донбасі дуже важка, але контрольована, паніки поки немає. Також він зауважив, що "усі, від піхоти до артилерії", спокійно роблять свою роботу.

Сепарам дуже не подобається, що невідома "Третя сила" під їхнім носом скорочує потихеньку дистанцію. Знову просунулася до 1 кілометра вперед і закріпилася на нових позиціях. Працюють хлопці,
– написав Мисягін.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Волонтери
Джерело: 24 Канал
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