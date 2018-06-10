Волонтер рассказал о новом успехе украинских бойцов на Донбассе

Так называемая третья сила на оккупированных территориях Донбасса продвинулась еще на один километр и закрепилась на новых позициях.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Fаcebook.

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"Третий день подряд сепары кроют позиции 53-й бригады в районе поселка Новотошковка. Жестко все. По нам работают минометы 82-е и 120-е, арта 122-го калибра и противник подтянул танки. "Джавелини" б конечно сейчас не помешали, но 53-и пока обходится без них", – рассказал он..

По словам волонтера, обстановка на Донбассе очень тяжелая, но контролируемая, паники пока нет. Также он отметил, что "все, от пехоты до артиллерии", спокойно делают свою работу.

Сепарам очень не нравится, что неизвестная "Третья сила" под их носом потихоньку сокращает дистанцию. Снова продвинулась до 1 километра вперед и закрепилась на новых позициях. Работают ребята,

– написал Мисягин.