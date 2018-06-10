15:02
10 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
25°C 13°C
  • понедельник
    29°C 15°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Волонтер рассказал о новом успехе украинских бойцов на Донбассе

406 Читати новину українською
Украинские военные продвинулись вперед на оккупированном Донбассе
Украинские военные продвинулись вперед на оккупированном Донбассе / Фото из открытых источников

Так называемая третья сила на оккупированных территориях Донбасса продвинулась еще на один километр и закрепилась на новых позициях.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Fаcebook.

Читайте также: Украинский волонтер опроверг побасенку пророссийских боевиков о ВСУ

"Третий день подряд сепары кроют позиции 53-й бригады в районе поселка Новотошковка. Жестко все. По нам работают минометы 82-е и 120-е, арта 122-го калибра и противник подтянул танки. "Джавелини" б конечно сейчас не помешали, но 53-и пока обходится без них", – рассказал он..

По словам волонтера, обстановка на Донбассе очень тяжелая, но контролируемая, паники пока нет. Также он отметил, что "все, от пехоты до артиллерии", спокойно делают свою работу.

Сепарам очень не нравится, что неизвестная "Третья сила" под их носом потихоньку сокращает дистанцию. Снова продвинулась до 1 километра вперед и закрепилась на новых позициях. Работают ребята,
– написал Мисягин.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Волонтеры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Волонтери "просуватимуть" Україну як популярне місце для подорожей
сегодня, 14:46 Волонтери "просуватимуть" Україну як популярне місце для подорожей
GoGlobal 59
Коллаборанты Донбасса: кого и за что нужно наказать
сегодня, 08:40 Коллаборанты Донбасса: кого и за что нужно наказать
Семен Кабакаєв 1802
Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству
9 июня, 21:59 Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству
Блог Медіа 6752
Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
9 июня, 19:00 Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
Альфред Кох 903
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
9 июня, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 454
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук