Украинский волонтер опроверг побасенку пророссийских боевиков о ВСУ
Информация о том, что Вооруженные Силы Украины покинули отвоеванные в конце ноября 2017 года населенные пункты Гладосово и Майское под Горловкой, расположенные в "серой зоне", является ложью пророссийских боевиков.
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мисягин.
При этом он подчеркнул, что над этими поселками "развеваются украинские флаги".
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"Фейк. Очевидно, боярышник был жженый... Никто никуда не отходил и ничего не оставлял", – отметил волонтер.
Источник: 24 канал
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