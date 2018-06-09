Украинский волонтер опроверг побасенку пророссийских боевиков о ВСУ

Информация о том, что Вооруженные Силы Украины покинули отвоеванные в конце ноября 2017 года населенные пункты Гладосово и Майское под Горловкой, расположенные в "серой зоне", является ложью пророссийских боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мисягин.

При этом он подчеркнул, что над этими поселками "развеваются украинские флаги".

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"Фейк. Очевидно, боярышник был жженый... Никто никуда не отходил и ничего не оставлял", – отметил волонтер.