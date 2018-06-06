Украинские разведчики проникли на позиции боевиков на Донбассе и взяли оттуда трофей

В среду вечером, 6 июня, на Донбассе украинские бойцы разведывательной группы одного из подразделений 92-й отдельной механизированной бригады выбрались на позиции пророссийских боевиков в районе Авдеевской промзоны и забрали оттуда автомат.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский волонтер Юрий Мисягин.

"Добыли на одной из сепарских позиций автомат. Причем сепары настолько свободно чувствовали себя, что к оружию не был пристегнут магазин. Все случилось настолько неожиданно для сепаратистов, что автомат они просто бросили и бежали с позиций", – описал произошедшее волонтер.

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К слову, 24 мая Мисягин сообщал о том, что украинские военные захватили на Светлодарской дуге пулемет Калашникова, который принадлежал российским оккупационным войскам.