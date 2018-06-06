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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Українські розвідники проникли на позицію бойовиків на Донбасі та взяли звідти трофей

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Українські військові вилучили у проросійських бойовиків автомат
Українські військові вилучили у проросійських бойовиків автомат / Facebook-сторінка Мисягіна

У середу ввечері, 6 червня, на Донбасі українські бійці розвідувальної групи одного з підрозділів 92-ї окремої механізованої бригади вибралися на позиції проросійських бойовиків у районі Авдіївської промзони і забрали звідти автомат.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український волонтер Юрій Мисягін.

"Добули на одній із сепарських позицій автомат. Причому сепари настільки вільно почувалися, що до зброї не був пристебнутий магазин. Все трапилося настільки несподівано для сепаратистів, що автомат вони просто кинули і втекли з позицій", – описав подію волонтер.

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До слова, 24 травня Мисягін повідомляв про те, що українські військові захопили на Світлодарській дузі кулемет Калашникова, який належав російським окупаційним військам.

 

Теги: Новини України Зброя Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Волонтери Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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