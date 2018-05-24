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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Українські військові захопили кулемет проросійських бойовиків на Світлодарській дузі, – волонтер

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Захоплений у проросійських бойовиків кулемет Калашникова
Захоплений у проросійських бойовиків кулемет Калашникова / Юрій Мисягін

Українські військові захопили на Світлодарській дузі кулемет Калашникова, який належав російським окупаційним військам.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін, додавши відповідне фото.

"Поки обд*оченці зализували рани і наводили лад на своїй позиції після відповіді ЗСУ, бійці проявивши військову кмітливість, несподівано для противника з'явилися на його позиції і захопили кулемет Калашникова", – мовиться у повідомленні волонтера.

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Він зазначив, що серед українських військових немає ні загиблих, на поранених. А щодо захопленого кулемету, то він наразі перебуває у 25 батальйоні.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Операція Об'єднаних сил Світлодарська дуга Волонтери
Джерело: 24 Канал
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