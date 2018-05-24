Українські військові захопили кулемет проросійських бойовиків на Світлодарській дузі, – волонтер

Українські військові захопили на Світлодарській дузі кулемет Калашникова, який належав російським окупаційним військам.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін, додавши відповідне фото.



"Поки обд*оченці зализували рани і наводили лад на своїй позиції після відповіді ЗСУ, бійці проявивши військову кмітливість, несподівано для противника з'явилися на його позиції і захопили кулемет Калашникова", – мовиться у повідомленні волонтера.

Читайте також: Українські бійці розбомбили опорний пункт бойовиків на Донбасі: промовисте відео

Він зазначив, що серед українських військових немає ні загиблих, на поранених. А щодо захопленого кулемету, то він наразі перебуває у 25 батальйоні.