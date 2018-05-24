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Українські бійці розбомбили опорний пункт бойовиків на Донбасі: промовисте відео

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Українська артилерія обстріляла у відповідь російські-окупаційні війська під Світлодарськом
Українська артилерія обстріляла у відповідь російські-окупаційні війська під Світлодарськом / Скрін з відео

Українські військовослужбовці здійснили артилерійську атаку на опорний пункт російських військ "Прищ" поблизу Світлодарська на Донбасі у відповідь на ворожі дії окупантів.

Відповідне відео оприлюднив старшина роти спецназу ДУК "Правий сектор" Іван Мирний у Facebook.

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Зауважимо, ймовірно йдеться про передову позицію російських окупаційних військ на Світлодарській дузі, в районі селища Троїцьке з якої бойовики обстрілювали українські позиції. "Опорник" був знищений українськими силами ввечері, 21 травня. 

Так, на записі, який показав військовослужбовець видно, як українська артилерія веде вогонь у відповідь по російських військах.

"Скинули відео розбомблення довбаного "Прища". Слава Нашим. Далі буде...", – підписав боєць допис.

Як зауважив військовослужбовець, запис було зроблено з безпілотника.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя
Джерело: 24 Канал
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