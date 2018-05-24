Украинские бойцы разбомбили опорный пункт боевиков на Донбассе: красноречивое видео

Украинские военнослужащие совершили артиллерийскую атаку на опорный пункт российских войск "Прыщ" вблизи Светлодарска на Донбассе в ответ на враждебные действия оккупантов.

Соответствующее видео обнародовал старшина роты спецназа ДУК "Правый сектор" Иван Мирный в Facebook.

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Заметим, вероятно речь идет о передовой позиции российских оккупационных войск на Светлодарской дуге, в районе поселка Троицкое, из которого боевики обстреливали украинские позиции. "Опорник" был уничтожен украинскими силами вечером, 21 мая.

Так, на записи, которую показал военнослужащий видно, как украинская артиллерия ведет огонь по российским войскам.

"Скинули видео розбомбления долбаного "Прыща". Слава Нашим. Продолжение следует ...", – подписал боец ​​сообщение.

Как заметил военнослужащий, запись была сделана с безпилотника.