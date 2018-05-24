12:09
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Украинские бойцы разбомбили опорный пункт боевиков на Донбассе: красноречивое видео

140 Читати новину українською
Украинские артиллерия обстреляла в ответ российско-оккупационные войска под Светлодарск
Украинские артиллерия обстреляла в ответ российско-оккупационные войска под Светлодарск / Скрин с видео

Украинские военнослужащие совершили артиллерийскую атаку на опорный пункт российских войск "Прыщ" вблизи Светлодарска на Донбассе в ответ на враждебные действия оккупантов.

Соответствующее видео обнародовал старшина роты спецназа ДУК "Правый сектор" Иван Мирный в Facebook.

Читайте также: "Третья сила" на Донбассе уничтожила опорный пункт боевиков: появилось яркое видео

Заметим, вероятно речь идет о передовой позиции российских оккупационных войск на Светлодарской дуге, в районе поселка Троицкое, из которого боевики обстреливали украинские позиции. "Опорник" был уничтожен украинскими силами вечером, 21 мая.

Так, на записи, которую показал военнослужащий видно, как украинская артиллерия ведет огонь по российским войскам.

"Скинули видео розбомбления долбаного "Прыща". Слава Нашим. Продолжение следует ...", –  подписал боец ​​сообщение.

Как заметил военнослужащий, запись была сделана с безпилотника.

Теги: Новости Украины Оружие Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Креативный класс – спасатели Украины?
сегодня, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 93
Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
сегодня, 08:45 Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
Ілля Кенігштейн 3431
Главные новости 23 мая: Бобул идет в президенты, украинского журналиста осудили в Беларуси
сегодня, 08:09 Главные новости 23 мая: Бобул идет в президенты, украинского журналиста осудили в Беларуси
510
Иво Бобул в эксклюзивном интервью рассказал про свою предвыборную программу
23 мая, 23:14 Иво Бобул в эксклюзивном интервью рассказал про свою предвыборную программу
Євген Назаренко 342
Как Трамп оказался в крайне нелепой внешнеполитической ситуации
23 мая, 23:00 Как Трамп оказался в крайне нелепой внешнеполитической ситуации
Іван Яковина 474
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук