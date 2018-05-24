Украинские военные захватили пулемет пророссийских боевиков на Светлодарской дуге, – волонтер

Украинские военные захватили на Светлодарской дуге пулемет Калашникова, который принадлежал российским оккупационным войскам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мисягин, добавив соответствующее фото.



"Пока обд*оченцы зализывали раны и наводили порядок на своей позиции после ответа ВСУ, бойцы, проявив военную смекалку, неожиданно для противника появились на его позиции и захватили пулемет Калашникова", – говорится в сообщении волонтера.

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Он отметил, что среди украинских военных нет ни погибших, на раненых. А что касается захваченного пулемета, то он сейчас находится в 25 батальоне.