Український волонтер спростував побрехеньку проросійських бойовиків про ЗСУ
Інформація про те, що Збройні Сили України покинули відвойовані в кінці листопада 2017 року населені пункти Гладосове і Травневе під Горлівкою, розташовані в "сірій зоні", є брехнею проросійських бойовиків.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Юрій Мисягін.
При цьому він наголосив, що над цими селищами "розвіваються українські прапори".
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"Фейк. Очевидно, глід був палений... Ніхто нікуди не відходив і нічого не залишав", – наголосив волонтер.
Джерело: 24 канал
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