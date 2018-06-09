Український волонтер спростував побрехеньку проросійських бойовиків про ЗСУ

Інформація про те, що Збройні Сили України покинули відвойовані в кінці листопада 2017 року населені пункти Гладосове і Травневе під Горлівкою, розташовані в "сірій зоні", є брехнею проросійських бойовиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Юрій Мисягін.

При цьому він наголосив, що над цими селищами "розвіваються українські прапори".

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"Фейк. Очевидно, глід був палений... Ніхто нікуди не відходив і нічого не залишав", – наголосив волонтер.