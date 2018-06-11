Волонтеры показали забавное фото с украинскими военными, которые ждут наступления боевиков

Украинские волонтеры опубликовали в сети смешное фото украинских военных, которые якобы ждут на Донбассе наступления пророссийских боевиков. На снимке защитники Украины улыбаются и без спешки потребляют пищу.

Соответствующее фото опубликовано на Facebook-странице фонда "Вернись живым".

"Так выглядят наши ребята, когда им говорят, что боевики готовятся к наступлению. На Светлодарской дуге горячо уже не первый год, однако защитники Украины не теряют хорошего настроения и чувства юмора – говорят, без последнего на войне вообще никуда", – говорится в сообщении волонтеров.

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