Волонтеры показали забавное фото с украинскими военными, которые ждут наступления боевиков
Украинские волонтеры опубликовали в сети смешное фото украинских военных, которые якобы ждут на Донбассе наступления пророссийских боевиков. На снимке защитники Украины улыбаются и без спешки потребляют пищу.
Соответствующее фото опубликовано на Facebook-странице фонда "Вернись живым".
"Так выглядят наши ребята, когда им говорят, что боевики готовятся к наступлению. На Светлодарской дуге горячо уже не первый год, однако защитники Украины не теряют хорошего настроения и чувства юмора – говорят, без последнего на войне вообще никуда", – говорится в сообщении волонтеров.
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Источник: 24 канал
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