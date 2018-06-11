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Відомий російський актор розповів, чому пішов воювати за Україну на Донбас: реакція РосТБ

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Анатолій Пашинін
Анатолій Пашинін / Screenshot

Приставши до лав української армії і беручи участь в Операції Об'днаних сил, російський актор Анатолій Пашинін, за його словами, таким чином "розчищає майбутнє" молоді.

Фрагмет його інтерв'ю з'явився в одній із телепередач російського пропагандистського канала НТВ.

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"Я не займаюся побудовою національної держави. Мені 39 років, і я точно розумію що куди. У нас молоді хлопці по 19, по 21 року — це мізки, ось це бачення світу... І я розумію, що вони побудують. А я можу тільки одне зробити – я можу розчистити їм майбутнє", – сказав Пашинін. 

Зазначимо, що опублікована частина розмови носить підкреслено зневажливе ставлення до актора і пересипана "страхітливими фактами" про Україну в "найкращих" традиціях РосТБ.

"Колишній актор російського кіно Анатолій Пашинін відверто розповів, як відхрестився від своєї колишньої Батьківщини, став українським каратєлєм і пішов вбивати" або "У руках Пашинін – зброя і більше жодних внутрішніх запобіжників. Майдан головного мозку розвивається стрімко. У логіці бойових дій випускник Московського театрального училища імені Щепкіна Пашинін тепер розбирається навіть краще, ніж в системі Станіславського" – написали журналісти пропагандистського канала. 

Нагадаємо, що Анатолій Пашинін переїхав до України і у серпні 2017 року пішов воювати на Донбас у складі добровольчого батальйону, який створили на базі "Правого сектора".

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Російська пропаганда Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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