Смысла в миротворческой миссии нет, – эксперт

На Донбассе не гражданская война, а вооруженная агрессия России, которая оккупировала часть территорий Украины. Поэтому смысла в миротворческой миссии особого нет.

Такое мнение 24 каналу озвучил дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

Читайте также: Оккупированных территорий стало на три населенных пункта меньше

Если бы в Украине действительно была гражданская война, то был бы смысл в миротворческой миссии, которая бы развела конфликтующие стороны. А у нас вооруженная агрессия России, то кого от кого будут разводить миротворцы?

– отмечает дипломат?

К тому же, отмечает эксперт, Россия является постоянным членом Совбеза ООН. И без ее ведома не будет сформирован мандат на саму миссию, не говоря уже о ее этническом и политическом составе.

"Чтобы прекратилась война, нужно, чтобы начальник генштаба вооруженных сил РФ вывел с Донбасса личный состав, технику. И война закончится за несколько дней. Вопрос с пророссийскими группировками или уголовными элементами, которые состоят на службе в РФ, будет разрешен украинской полицейской миссией. И будет порядок", – подчеркнул Александр Хара.

Напомним, 11 июня в Берлине "нормандская четверка" обсудила вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения украинских политических заключенных, которых удерживают в РФ и формат миротворческой миссии.

Что такое миротворческая миссия?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся с обязательного согласия сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".