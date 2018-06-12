07:50
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 14°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Климкин оптимистично оценил встречу "Нормандской четверки"

131 Читати новину українською
Павел Климкин
Павел Климкин / 24 Канал

"Нормандская четверка" обсудила вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения украинских политических заключенных, содержащихся в РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает УНИАН.

"У нас было реальное обсуждение вопросов освобождения наших политических заключенных и заложников и формата миротворческой миссии", – сказал Климкин.

Читайте также: Миротворцы на Донбассе: Лавров сделал новое громкое заявление

Он добавил, что "была дискуссия по вопросам, которые никогда не обсуждались в "нормандском формате".

Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, не только о заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения в чем заключается разница в наших позициях, 
– заявил Климкин.

Относительно исхода переговоров, то по мнению дипломата, нужны будут дальнейшие дискуссии.

"Мы договорились, что будем работать дальше, будем работать в различных форматах, в том числе состоится встреча на уровне политических директоров, и потом мы будем смотреть, потребуется ли еще одна министерская встреча", – обяснил Климкин.

Теги: Новости Украины Павел Климкин Нормандский формат Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кібербезпека: для чого насправді хочуть розширити повноваження СБУ
сегодня, 07:00 Кібербезпека: для чого насправді хочуть розширити повноваження СБУ
Олександра Дрік 22
Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
11 июня, 23:00 Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 198
Как Дональд Трамп ломает Запад
11 июня, 23:00 Как Дональд Трамп ломает Запад
275
Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России
11 июня, 22:33 Главные новости 11 июня: Жебровский уходит с поста и новые санкции США против России
213
Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
11 июня, 22:01 Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Віталій Кулик 438
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук