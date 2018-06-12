Климкин оптимистично оценил встречу "Нормандской четверки"

"Нормандская четверка" обсудила вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения украинских политических заключенных, содержащихся в РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает УНИАН.

"У нас было реальное обсуждение вопросов освобождения наших политических заключенных и заложников и формата миротворческой миссии", – сказал Климкин.

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Он добавил, что "была дискуссия по вопросам, которые никогда не обсуждались в "нормандском формате".

Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, не только о заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения в чем заключается разница в наших позициях,

– заявил Климкин.

Относительно исхода переговоров, то по мнению дипломата, нужны будут дальнейшие дискуссии.

"Мы договорились, что будем работать дальше, будем работать в различных форматах, в том числе состоится встреча на уровне политических директоров, и потом мы будем смотреть, потребуется ли еще одна министерская встреча", – обяснил Климкин.