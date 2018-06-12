Клімкін оптимістично оцінив зустріч "Нормандської четвірки"

"Нормандська четвірка" обговорила питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та звільнення українських політичних в'язнів, яких утримують в РФ.

Про це сповістив міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє УНІАН.

"У нас було реальне обговорення питань звільнення наших політичних в'язнів і заручників та формату миротворчої місії", – сказав Клімкін.

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Він додав, що "була дискусія з питань, які ніколи не дискутувалися у "нормандському форматі".

Ми ніколи не говорили про політичних в'язнів взагалі, не тільки заручників, ми ніколи предметно, щонайменше, не обговорювали миротворчу місію, щодо чіткого визначення в чому полягає різниця в наших позиціях,

– заявив Клімкін.

Щодо результату розмов, то на думку дипломата, потрібні будуть подальші дискусії.

"Ми домовилися, що будемо працювати далі, будемо працювати в різних форматах, в тому числі відбудеться зустріч на рівні політичних директорів, і потім ми будемо дивитися, чи буде потрібна ще одна міністерська зустріч", – пояснив Клімкін