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Почему переговоры Волкера и Суркова могут не возобновиться: версия политолога

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Суркова снова назначили помощником Путина
Суркова снова назначили помощником Путина / Фото из открытых источников

Возможна "отставка" Суркова – информационная операция России, которая была рассчитана на американцев. Выход Суркова из переговорного процесса с Волкером нивелировал бы все предыдущие договоренности между США и РФ. И Россия достигла своей цели.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев, комментируя переназначение Суркова помощником Путина.

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По его словам, расчет был на паузу в переговорах в формате Волкер-Сурков по урегулированию конфликта на Донбассе. И это было не в пользу Волкера и американского плана модальности введения миротворцев.

Фейками об отставке Суркова Россия перехватила инициативу у США, которые не понимают дальнейшей тактики переговоров по решению конфликта на Донбассе. И американцы были вынуждены принять эти правила игры. Теперь Россия заявила, что ждет от США письменных объяснений относительно их предложений по миротворцам, которую РФ выдвинула в Совбезе ООН,
– считает Снегирев.

Кроме того, отмечает он, глава МИД РФ Лавров заявил, что надо придерживаться "формулы Штайнмайера" (президент Германии – "24") о "необходимости фиксации порядка вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Далее заявление Путина, что Россия и впредь будет поддерживать ОРДЛО .

Эксперт при этом отмечает, что переназначение Суркова куратором ОРДЛО и ответственного за сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией свидетельствует о том, что к его мыслям прислушиваются.

"Сурков – инициатор сценария самоизоляции России – изменения и внешнеполитических и внутренних векторов великой страны. Если российское руководство пошло на реализацию этой программы, то это подтверждает, что Сурков – один из руководителей России", – говорит специалист.

При этом, по его мнению, пока сложно говорить, когда могут возобновиться переговоры Волкера и Суркова. Россия будет тянуть паузу до последнего и потребует от американцев видения проблематики по миротворцам.

Если Кремль не услышит четкого ответа США по миротворцам, это позволит России и дальше маневрировать. При условии, что США ответят, Россия оставляет за собой право на обжалование. Если Вашингтон промолчит, то Москва будет заявлять, что ее план миротворцев – единственный и продавливать его через Совбез ООН. США стоят перед вопросом, как из этого выйти, а Россия тянет паузу,
– отметил Дмитрий Снегирев.

Напомним, Путин подписал указ о переназначении Суркова своим помощником. Ранее росСМИ со ссылкой на источники сообщили, что после инаугурации Путина 7 мая он может устранить Владислава Суркова из переговоров с помощником государственного секретаря США Куртом Волкером. В то же время бывший помощник главы Пентагона Майкл Карпентер заявил, что помощник Путина Владислав Сурков, который был делегирован на переговоры с Волкером по украинскому вопросу, этот процесс просто имитировал.

Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Владимир Путин Миротворческий контингент Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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