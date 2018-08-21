Когда Волкер и Сурков встретятся по вопросу Украины: Лавров дал ответ

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков проведут новую встречу в недалеком будущем.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНИАН.

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Наши контакты с США ведутся по многим вопросам, в том числе, в отношении Сирии и Украины. Относительно Украины идет диалог в рамках формата Волкер – Сурков. Они обмениваются оценками ситуации и планируют новую встречу в недалеком будущем,

– рассказал дипломат.

Глава российского МИДа напомнил, что ранее представители США и РФ встречались в столице Сербии – Белграде.

По словам министра, урегулирование вопроса войны на Донбассе происходит не из-за позиции России, а из-за не способности власти Украины "выполнить свои обязательства Минских соглашений".

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что говорить об отмене санкций против России можно будет только после ее согласия на имплементацию Минских соглашений. Он отметил, что санкции имеют эффект, хотя пока что не изменили фундаментально политики РФ в отношении Крыма и Донбасса.