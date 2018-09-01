О чем говорил Порошенко с делегацией Конгресса США

Президент Украины Пётр Порошенко в Вашингтоне на встрече с делегацией Конгресса США обсудил ужесточение санкций против России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.

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"Петр Порошенко выразил благодарность за важную роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летального оборонительного оружия и усиление санкционного давления на Россию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны скоординировали дальнейшие шаги по усилению международных усилий для деоккупации украинского Крыма и Донбасса. Порошенко также обратил внимание на противоправную деятельность России в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Состоялся обмен мнениями относительно угроз для энергетической безопасности Европы через реализацию проекта "Северный поток-2",

– добавляет пресс-служба.

Также Порошенко выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора геноцидом украинского народа.