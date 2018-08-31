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Порошенко поехал на церемонию прощания с Маккейном

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Порошенко и Маккейн
Порошенко и Маккейн / Фото из открытых источников

Петра Порошенко пригласили в США принять участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном.

Об этом сообщила пресс-служба АП.

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Визит Порошенко будет частным, поэтому он полетит рейсовым самолетом на два дня.

От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последнюю дань уважения выдающейся личности, великому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство исторического момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет,
– отметил Глава государства перед отлетом в Вашингтон.

"В памяти украинцев сенатор Маккейн навсегда останется близким другом, который плечом к плечу встал на защиту демократии на киевском Майдане, и преданным побратимом, который разделил новогодний ужин с украинскими воинами на линии боевых столкновений. Его веру в украинский народ не возможно переоценить, как и вклад в сдерживание российского агрессора. Авторитетный голос Джона Маккейна навсегда останется одним из самых громких на поддержку независимой, демократической и процветающей Украины", – подчеркнул Президент.

Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. В среду, 29 августа, в Аризоне прошла первая мемориальная служба памяти сенатора Джона Маккейна.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Джон Маккейн Новости США
Источник: 24 Канал
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