Умер американский сенатор Джон Маккейн

Сенатор США Джон Маккейн умер в возрасте 81 года от рака. Он был республиканцем, самым большим критиком действующего президента США Трампа и другом Украины.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Сенатор Джон Маккейн в возрасте 81 года умер в 4:28 вечера 25 августа 2018 на своем ранчо возле Седоны в штате Аризона,

– говорится в заявлении, распространенном его офисом.

В 2017 у Маккейна диагностировали рак мозга, накануне семья сообщила о прекращении лечения тяжелого недуга.

Отмечается, что рядом с ним находились его жена и родственники.

"На момент смерти он верно прослужил США 60 лет", – подчеркивается в заявлении.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 серпня 2018 р.

Джон Маккейн был сенатором шесть раз, а в 2008 году его выдвигали кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Маккейн был пилотом во время войны во Вьетнаме, провел в плену более пяти лет и увечья от пыток, которым он подвергся там, остались с ним на всю жизнь.

В США он был одним из самых жестоких критиков Трампа. Так, во время избирательной кампании в 2015 году Маккейн заявил, что Трамп "взбудоражил сумасшедших" своими заявлениями в отношении мигрантов.

Американского сенатора можно назвать истинным другом Украины. После агрессии России в отношении Украины Маккейн открыто и настойчиво выступал за предоставление Украине летального оружия, в том числе противотанковых комплексов "Джевелин", которые Киев в конце концов получил.

Во время Революции Достоинства в 2013 году Маккейн побывал на Майдане.

29 августа Маккейну должно было исполниться 82 года.