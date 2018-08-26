Умер американский сенатор Джон Маккейн
Сенатор США Джон Маккейн умер в возрасте 81 года от рака. Он был республиканцем, самым большим критиком действующего президента США Трампа и другом Украины.
Об этом сообщает The Washington Post.
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Сенатор Джон Маккейн в возрасте 81 года умер в 4:28 вечера 25 августа 2018 на своем ранчо возле Седоны в штате Аризона,
– говорится в заявлении, распространенном его офисом.
В 2017 у Маккейна диагностировали рак мозга, накануне семья сообщила о прекращении лечения тяжелого недуга.
Отмечается, что рядом с ним находились его жена и родственники.
"На момент смерти он верно прослужил США 60 лет", – подчеркивается в заявлении.
Джон Маккейн был сенатором шесть раз, а в 2008 году его выдвигали кандидатом в президенты от Республиканской партии.
Маккейн был пилотом во время войны во Вьетнаме, провел в плену более пяти лет и увечья от пыток, которым он подвергся там, остались с ним на всю жизнь.
В США он был одним из самых жестоких критиков Трампа. Так, во время избирательной кампании в 2015 году Маккейн заявил, что Трамп "взбудоражил сумасшедших" своими заявлениями в отношении мигрантов.
Американского сенатора можно назвать истинным другом Украины. После агрессии России в отношении Украины Маккейн открыто и настойчиво выступал за предоставление Украине летального оружия, в том числе противотанковых комплексов "Джевелин", которые Киев в конце концов получил.
Во время Революции Достоинства в 2013 году Маккейн побывал на Майдане.
29 августа Маккейну должно было исполниться 82 года.