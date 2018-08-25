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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Сенатор-республиканец и самый большой критик Трампа Джон Маккейн не будет лечить рак мозга

272 Читати новину українською
Джон Маккейн не будет лечить рак мозга
Джон Маккейн не будет лечить рак мозга / Фото из открытых источников

Джон Маккейн совместно с семьей приняли решение не продолжать лечение рака мозга. Несмотря на это, сенатор не оставляет активной политической деятельности.

Об этом сообщило BBC News Украина.

Джона Маккейна избирали сенатором шесть раз, а в 2008 он был выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. Маккейн был пилотом во время войны во Вьетнаме, провел в плену более пяти лет и увечья от пыток, которым он подвергался там, остались с ним на всю жизнь.

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Джону Маккейну 29 августа исполнится 82 года. Злокачественную опухоль мозга обнаружили год назад во время операции по удалению тромба над левым глазом. С того времени он проходил интенсивное лечение.

США Маккейн

Опухоль мозга обнаружили год назад во время операции по удалению тромба над левым глазом

Джон превзошел прогнозы относительно продолжительности своей жизни. Однако развитие болезни и безжалостный возраст вынесли свой приговор. С обычной выдержкой он сообщил, что решил отказаться от дальнейшего лечения,
– сообщила семья политика.

Джон Маккейн республиканец, как и действующий президент США, однако – один из самых жестких критиков Дональда Трампа. Во время избирательной кампании в 2015 году Маккейн заявил, что Трамп "взбудоражил сумасшедших" своими заявлениями в отношении мигрантов. Трамп в ответ сказал, что "отдает предпочтение тем, кто не сдался в плен", намекая на вьетнамский период в жизни Маккейна. В 2017 голос Маккейна стал решающим в провале голосования за предложенный Трампом законопроект, который отменял медицинскую реформу "Obamacare".

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Джон Маккейн также жестко критиковал российского президента Владимира Путина и в целом политику России, и был инициатором и активным сторонником ряда законопроектов относительно санкций против России. Его знаменитой фразе: "Когда я заглянул в глаза Путину, то увидел три буквы: КГБ" – уже более 10 лет.

Теги: Джон Маккейн Новости США Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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