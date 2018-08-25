Сенатор-республиканец и самый большой критик Трампа Джон Маккейн не будет лечить рак мозга

Джон Маккейн совместно с семьей приняли решение не продолжать лечение рака мозга. Несмотря на это, сенатор не оставляет активной политической деятельности.

Об этом сообщило BBC News Украина.

Джона Маккейна избирали сенатором шесть раз, а в 2008 он был выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. Маккейн был пилотом во время войны во Вьетнаме, провел в плену более пяти лет и увечья от пыток, которым он подвергался там, остались с ним на всю жизнь.

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Джону Маккейну 29 августа исполнится 82 года. Злокачественную опухоль мозга обнаружили год назад во время операции по удалению тромба над левым глазом. С того времени он проходил интенсивное лечение.

Опухоль мозга обнаружили год назад во время операции по удалению тромба над левым глазом

Джон превзошел прогнозы относительно продолжительности своей жизни. Однако развитие болезни и безжалостный возраст вынесли свой приговор. С обычной выдержкой он сообщил, что решил отказаться от дальнейшего лечения,

– сообщила семья политика.

Джон Маккейн республиканец, как и действующий президент США, однако – один из самых жестких критиков Дональда Трампа. Во время избирательной кампании в 2015 году Маккейн заявил, что Трамп "взбудоражил сумасшедших" своими заявлениями в отношении мигрантов. Трамп в ответ сказал, что "отдает предпочтение тем, кто не сдался в плен", намекая на вьетнамский период в жизни Маккейна. В 2017 голос Маккейна стал решающим в провале голосования за предложенный Трампом законопроект, который отменял медицинскую реформу "Obamacare".

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Джон Маккейн также жестко критиковал российского президента Владимира Путина и в целом политику России, и был инициатором и активным сторонником ряда законопроектов относительно санкций против России. Его знаменитой фразе: "Когда я заглянул в глаза Путину, то увидел три буквы: КГБ" – уже более 10 лет.