14:59
25 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
30°C
30°C 12°C
  • неділя
    31°C 15°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    22°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Сенатор-республіканець та найбільший критик Трампа Джон Маккейн не лікуватиме рак мозку

10
Джон Маккейн не лікуватиме рак мозку
Джон Маккейн не лікуватиме рак мозку / Фото з відкритих джерел

Джон Маккейн спільно з родиною прийняли рішення не продовжувати лікування раку мозку. Попри це, сенатор не полишає активної політичної діяльності.

Про це повідомило BBC News Україна.

Джона Маккейна обирали сенатором шість разів, а у 2008 його було висунуто кандидатом у президенти від Республіканської партії. Маккейн був пілотом під час війни у В'єтнамі, провів у полоні понад п'ять років і каліцтва від тортур, яких він зазнав там, залишилися з ним на все життя.

Читайте також: Жоден президент США так себе не принижував, – Маккейн про зустріч Трампа з Путіним

Джону Маккейну 29 серпня виповниться 82 роки. Злоякісну пухлину мозку виявили рік тому під час операції з видалення тромбу над лівим оком. З того часу він проходив інтенсивне лікування.

США Маккейн
Пухлину мозку виявили рік тому під час операції з видалення тромбу над лівим оком

Джон перевершив прогнози щодо тривалості свого життя. Проте розвиток хвороби і безжалісний вік винесли свій вирок. Із звичайною витримкою він повідомив, що вирішив відмовитися від подальшого лікування,
– повідомила родина політика.

Джон Маккейн республіканець, як і чинний президент США, проте – один із найжорсткіших критиків Дональда Трампа. Під час виборчої кампанії у 2015 році Маккейн заявив, що Трамп "розбурхав божевільних" своїми заявами щодо мігрантів. Трамп у відповідь сказав, що "віддає перевагу тим, хто не здався у полон", натякаючи на в'єтнамський період у життя Маккейна. У 2017 голос Маккейна став вирішальним у провалі голосування за запропонований Трампом законопроект, який скасовував медичну реформу "Obamacare".

Читайте також: Маккейн зреагував на підписання Трампом свого іменного бюджету

Джон Маккейн також жорстко критикував російського президента Володимира Путіна і загалом політику Росії, і був ініціатором та активним прибічником низки законопроектів щодо санкцій проти Росії. Його знаменитій фразі: "Коли я зазирнув в очі Путіна, то побачив там три літери: КГБ", – вже понад 10 років.

Теги: Новини США Джон Маккейн Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
сьогодні, 14:00 Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
Тетяна Мартинюк
Грабування України: як люди Порошенка нахабно піаряться за держкошти
сьогодні, 13:00 Грабування України: як люди Порошенка нахабно піаряться за держкошти
Сергій Лещенко
Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири
сьогодні, 12:02 Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири
Блог Медіа
Что уже сейчас сделал Пол Манафорт для будущего Президента Украины
24 серпня, 22:01 Что уже сейчас сделал Пол Манафорт для будущего Президента Украины
Блог Медіа
Фантомні болі: чому Україна вестиме війну до останнього
24 серпня, 19:01 Фантомні болі: чому Україна вестиме війну до останнього
Олексій Чибісов
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У Греції на виборах перемогла пропутінська партія
 20 вересня 2015 , 21:53
Мадрид скерував до Каталонії тисячі поліцейських, щоб заблокувати референдум
 22 вересня 2017 , 17:37
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук