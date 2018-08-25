Сенатор-республіканець та найбільший критик Трампа Джон Маккейн не лікуватиме рак мозку

Джон Маккейн спільно з родиною прийняли рішення не продовжувати лікування раку мозку. Попри це, сенатор не полишає активної політичної діяльності.

Про це повідомило BBC News Україна.

Джона Маккейна обирали сенатором шість разів, а у 2008 його було висунуто кандидатом у президенти від Республіканської партії. Маккейн був пілотом під час війни у В'єтнамі, провів у полоні понад п'ять років і каліцтва від тортур, яких він зазнав там, залишилися з ним на все життя.

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Джону Маккейну 29 серпня виповниться 82 роки. Злоякісну пухлину мозку виявили рік тому під час операції з видалення тромбу над лівим оком. З того часу він проходив інтенсивне лікування.



Пухлину мозку виявили рік тому під час операції з видалення тромбу над лівим оком

Джон перевершив прогнози щодо тривалості свого життя. Проте розвиток хвороби і безжалісний вік винесли свій вирок. Із звичайною витримкою він повідомив, що вирішив відмовитися від подальшого лікування,

– повідомила родина політика.

Джон Маккейн республіканець, як і чинний президент США, проте – один із найжорсткіших критиків Дональда Трампа. Під час виборчої кампанії у 2015 році Маккейн заявив, що Трамп "розбурхав божевільних" своїми заявами щодо мігрантів. Трамп у відповідь сказав, що "віддає перевагу тим, хто не здався у полон", натякаючи на в'єтнамський період у життя Маккейна. У 2017 голос Маккейна став вирішальним у провалі голосування за запропонований Трампом законопроект, який скасовував медичну реформу "Obamacare".

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Джон Маккейн також жорстко критикував російського президента Володимира Путіна і загалом політику Росії, і був ініціатором та активним прибічником низки законопроектів щодо санкцій проти Росії. Його знаменитій фразі: "Коли я зазирнув в очі Путіна, то побачив там три літери: КГБ", – вже понад 10 років.