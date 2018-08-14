Маккейн зреагував на підписання Трампом свого іменного бюджету

Сенатор Джон Маккейн привітав підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету.

Звернення сенатора опублікували на його сайті.

Маккейн назвав прийнятий бюджет таким, який дає можливість реалізувати ефективний підхід в протистоянні збільшенні кількості загроз.

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За словами сенатора, він зворушений, що в конгресі вирішили назвати закон його ім’ям.

Також Маккейн додав, що керівництво комітетом сенату з питань збройних сил стало для нього однією з найбільших почестей в житті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2019 рік. Раніше проект оборонного бюджету у розмірі 717 мільярдів доларів підтримав сенат США.