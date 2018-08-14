Маккейн отреагировал на подписание Трампом своего именного бюджета
Сенатор Джон Маккейн приветствовал подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета.
Обращение сенатора опубликовали на его сайте.
Маккейн назвал принятый бюджет таким, который дает возможность реализовать эффективный подход в противостоянии увеличении количества угроз.
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По словам сенатора, он тронут, что в конгрессе решили назвать закон его именем.
Также Маккейн добавил, что руководство комитетом сената по вооруженным силам стало для него одним из величайших почестей в жизни.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год. Ранее проект оборонного бюджета в размере 717 миллиардов долларов поддержал сенат США.