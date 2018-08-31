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Мы оба неисправимые оптимисты: Байден трогательно попрощался с Маккейном

87 Читати новину українською
Джон Маккейн
Джон Маккейн / Фото из открытых источников

В США прощаются с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. В церкви Финикса, штат Аризона, прошло его отпевание.

Первым панихиду по политиком начал бывший вице-президент США Джо Байден, передает Голос Америки.

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Он рассказал, что их с Маккейном их связывала долгая дружба, несмотря на различие политических взглядов.

Почему-то, с самого начала мы с ним нашли общий язык. Мы были полны надежд и амбиций, и с большим желанием прожить свое время не зря, стараться делать всё правильно и думать, как мы можем сделать страну, которую мы так любим – лучше. Куда бы я не полетел, я брал его с собой, или он меня,
– сказал Джо Байден.

Бывший вице-президент рассказал, что они вместе побывали во многих странах. Они узнавали друг друга, разговаривая о семье и политику.

"Мы могли сидеть в самолете до поздней ночи, когда все спят и просто разговаривать. Мы могли разговаривать об американской мечте, потому что мы оба неисправимые оптимисты и действительно верим, что нет ничего невозможного. Я серьезно, нет ничего невозможного", – отметил Байден .

"Наша дружба была выше политических различий между нами, потому что ни смотря ни на что у нас было общее понимание. В политике – все личное, но доверие превыше всего", – добавил политик.

Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. В среду, 29 августа, в Аризоне прошла первая мемориальная служба памяти сенатора Джона Маккейна.

Теги: Новости США Джон Маккейн
Источник: 24 Канал
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