Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кирила Буданова, якого цитує The War Zone.

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Які результати операції зі збиття літаків Су-30

Очільник ГУР Буданов зазначив, що Україна змогла збити два літаки Су-30 над Чорним морем. Цікаво те, що судна знищили на території Росії за допомогою дронів Magura V7. Два БпЛА вели вогонь по літаках та успішно влучили по них.

Буданов зазначив, що екіпаж першого судна зміг врятуватися, пілотів підібрали в морі цивільним судном. А от члени екіпажу другого літака, ймовірно, загинули.

Керівник Головного управління розвідки також додав, що бійці не вперше використовують дрони для ураження повітряних цілей. Перед цим застосування ракет AIM-9 гарні результати показувало, але по літаках таке озброєння з дрона запустили вперше.

Операція зі знищення літаків морським дроном – дуже рідкісна. Але українська армія навчилася знищувати ворожі цілі таким чином. Відтак Росія вже не може спокійно запускати літаки над Чорним морем, програючи Україні тепер і в повітрі.