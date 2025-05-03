Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, який наголосив на тому, що ще ніхто не намагався використати морський дрон-носій повітряних дронів.

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Порівняння операції з тією, що була під час Другої світової війни

В галузі морських безпілотних систем Україна, як зауважив Лакійчук, випереджає усіх, але зрозуміло чому – бо проти неї розв'язав збройну агресію потужний ворог, якого треба нищити.

Він розповів, що досліджує морські операції Другої світової війни та пригадав як на Балтиці знищували фінський броненосець. Тоді летіло по два полки винищувальної авіації, прямував полк торпедоносців, були залучені тисячі людей проти одного корабля.

У нас така дивізія повітряних, морських засобів ураження діє проти ВМС противника, але жоден наш солдат не перебуває там, вони в інших місцях. Це неймовірно, що вдалося збити літак, це швидкісна, малорозмірна ціль. Це непросто зробити ЗРК, не кажучи про те, аби здійснити це, керуючи ЗРК з дрона,

– зазначив Лакійчук.

Нагадаємо, що така операція зі знищення бойового літака морським дроном була проведена вперше у світі. Історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Ураження відбулося в акваторії біля Новоросійська. Су-30, вартість якого складає орієнтовно 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та впав у море.