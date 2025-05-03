Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Унікальний досвід українських бійців

Збиття ворожого літака Су-30 у Новоросійську з водного дрона Magura – це перша у світі подібна операція. Учергове Росія втратила контроль над Чорним морем, тепер ще й на своїй території. Так ворожий Чорноморський флот став практично беззахисним.

Його захист забезпечувала ППО, яке методично вибивалося і вибивається в Криму. Частину флоту Росія відвела в Новоросійськ, але і там захистити його дуже важко,

– підкреслив Коваленко.

Очільник ЦПД додав, що останнім часом захист кораблів проти водних дронів забезпечували літаки. Але оскільки Magura показав свою ефективність проти ворожої авіації, Росія тепер не матиме значної переваги й у повітрі.

Нагадаємо, знищити російський літак, який підбитим впав у море, вдалося завдяки зусиллям спецпідрозділу ГУР України Group 13. А ще раніше за допомогою морського дрона Magura спецпризначенці знищили інші повітряні цілі – два російські гелікоптери Мі-8.

Свого часу російські війська намагалися знищити українські дрони за допомогою хаотичних пострілів зі стрілецької зброї та гармат. Однак ніщо не змогло завадити роботі сильних дронів.